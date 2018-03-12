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Україна задумалася про скасування
обмежень на польоти з...

Україна задумалася про скасування обмежень на польоти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:46

Україна задумалася про скасування обмежень на польоти з...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники з України та Хорватії обговорили питання збільшення квоти дозволів та лібералізації міжнародних автомобільних перевезень, а також можливість введення прямого авіасполучення між Києвом і Загребом, яке буде супроводжуватися зняттям всіх обмежень на польоти між країнами.

Дивися повний текст Україна задумалася про скасування обмежень на польоти з європейською країною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:47

Опять этот идиот-автор троллит своими заголовками ! "Украина задумалась об отмене ограничений на полеты с Хорватией" слабо написать ?
Nickoss1
 
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