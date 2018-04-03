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Острів Тузла віддали під
будівництво Керченського мосту

Острів Тузла віддали під будівництво Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:02

Острів Тузла віддали під будівництво Керченського мосту

Пропонуємо до обговорення:
На території острова будуть будувати інфраструктуру для Керченського мосту.

Дивися повний текст Острів Тузла віддали під будівництво Керченського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:03

Какой "умный" человек писал эту новость? И какой "умный" тут ее размещал?
Никакая "платформа" там не отваливалась. На мостах вообще нет никаких "платформ"!!!!
Там сваи проседали, кренились. И никто не писал, что завалится прямо этой зимой. Если, конечно, этот журналист желтой прессы не считает экспертами комментаторов под новостями.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:05

Это стал не финансовый ресурс, а желтушный. Уровень падает просто на глазах.
myshapiton
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