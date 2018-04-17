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Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?
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papazina
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