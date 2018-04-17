Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25
А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
реклама
|