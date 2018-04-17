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Гройсман пояснив, навіщо в
Україні продовжується ямковий...

Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13

Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13

Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22

  papazina написав:Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?

Кому скаржиться,шахраям?Кожен день нові "старі" бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25

А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45

  sena_2008atp написав:А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.

Тому що не вистачить грошей побудувати всюди де ями нові дороги.
locustsucol
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