|
|
|
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81480
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22
papazina написав:
Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?
Кому скаржиться,шахраям?Кожен день нові "старі" бла-бла-бла.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25
А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45
sena_2008atp написав:
А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
Тому що не вистачить грошей побудувати всюди де ями нові дороги.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|269
|
Сер 18 кві, 2018 19:56
Ой+
|
|3
|88
|
|
|3
|96
|
реклама
|