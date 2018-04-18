Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
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Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25
А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:01
я не знаю, як правильно цих людей назвати, або вони нерозумні, або просто безвідповідальні, якщо вони беруть асфальт і кидають його в калюжі з водою.
Это не люди бестолковые, а их руководство де***. Людям поставили задачу и они ее выполняют. Спрос должен быть с того КТО такие задачи ставит.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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