Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25
А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:01
я не знаю, як правильно цих людей назвати, або вони нерозумні, або просто безвідповідальні, якщо вони беруть асфальт і кидають його в калюжі з водою.
Это не люди бестолковые, а их руководство де***. Людям поставили задачу и они ее выполняют. Спрос должен быть с того КТО такие задачи ставит.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:04
Тут вина всех. Думаете, что рабочему дорожнику хочется сидеть дома без зарплаты потому, что дождь решил пойти? Ему детей кормить. Его хозяин промолчит, т.к. деньги осваивает. А чиновнику, как минимум, достаточно видимости работы.
Только если порядок будет на всех уровнях, тогда и дороги будут хорошие.
А слабое место в этой всей схеме не дорожники и чиновники, а суд. Не будет нормальных судов - не будет ни дорог, ни больниц, ни пенсий... ничего.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:14
Re: место
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:18
Re: пояснив
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