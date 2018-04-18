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Гройсман пояснив, навіщо в
Україні продовжується ямковий...

Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13

Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:13

Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:22

  papazina написав:Есть электронный сайт, куда можно пожаловаться на качество дороги?

Кому скаржиться,шахраям?Кожен день нові "старі" бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:25

А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45

  sena_2008atp написав:А чому ямковий ремонт?Тому що на цих "ямках" можна вкрасти більше ніж на будівництві нової дороги.

Тому що не вистачить грошей побудувати всюди де ями нові дороги.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:01

я не знаю, як правильно цих людей назвати, або вони нерозумні, або просто безвідповідальні, якщо вони беруть асфальт і кидають його в калюжі з водою.
Это не люди бестолковые, а их руководство де***. Людям поставили задачу и они ее выполняют. Спрос должен быть с того КТО такие задачи ставит.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:04

  rotator написав:я не знаю, як правильно цих людей назвати, або вони нерозумні, або просто безвідповідальні, якщо вони беруть асфальт і кидають його в калюжі з водою.
Это не люди бестолковые, а их руководство де***. Людям поставили задачу и они ее выполняют. Спрос должен быть с того КТО такие задачи ставит.

Тут вина всех. Думаете, что рабочему дорожнику хочется сидеть дома без зарплаты потому, что дождь решил пойти? Ему детей кормить. Его хозяин промолчит, т.к. деньги осваивает. А чиновнику, как минимум, достаточно видимости работы.

Только если порядок будет на всех уровнях, тогда и дороги будут хорошие.

А слабое место в этой всей схеме не дорожники и чиновники, а суд. Не будет нормальных судов - не будет ни дорог, ни больниц, ни пенсий... ничего.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:14

Re: место

  myshapiton написав:не дорожники и чиновники, а суд. Не будет нормальных судов - не будет ни дорог, ни больниц, ни пенсий... ничего.

- Пока суд да дело.. Вася, плюнь ты в эту яму! И в ту тоже.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:18

Re: пояснив

  locustsucol написав:не вистачить грошей побудувати всюди де ями нові дороги

Кто их построил? и кто их "убил"
где деньги?...
sal
 
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