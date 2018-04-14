Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду.
Дивися повний текст Населення України знову перепишуть.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
Населення України знову перепишуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення України знову перепишуть.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
некоторые специалисты оценивают население Украины по продажам хлеба и некоторый других продуктов в 28-33 млн. человек...
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:47
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:56
за 2 ярда могли б танків накупити. Але вовкам важливіше порахувати стадо.
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