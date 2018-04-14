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Населення України
знову перепишуть

Населення України знову перепишуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08

Населення України знову перепишуть

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду.

Дивися повний текст Населення України знову перепишуть.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08

некоторые специалисты оценивают население Украины по продажам хлеба и некоторый других продуктов в 28-33 млн. человек...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:47

  Cler написав:некоторые специалисты оценивают население Украины по продажам хлеба и некоторый других продуктов в 28-33 млн. человек...

Некоторые специалисты занимаются нагнетанием чернухи. Потмому что за это хорошо платит агрессор.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:56

за 2 ярда могли б танків накупити. Але вовкам важливіше порахувати стадо.
w1961
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