Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду.
Дивися повний текст Населення України знову перепишуть.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
Населення України знову перепишуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення України знову перепишуть.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
некоторые специалисты оценивают население Украины по продажам хлеба и некоторый других продуктов в 28-33 млн. человек...
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:47
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:56
за 2 ярда могли б танків накупити. Але вовкам важливіше порахувати стадо.
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:02
а некоторые боты любят раздувать мнимые перемоги чтобы замаскировать истинное плачевное положение дел.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:08
Интересно как будут считать
Если человек имеет укр паспорт и прописку но в Украине давно не живёт или живёт только пару дней в году; его заочно посчитать должны
Ну что б картина такой грустной не была
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:31
а почему вы считаете что нагнетают? уже много лет естественная убыль населения была на уровне 250 тыс. в год + примерно по 1 млн. в год Украину стали покидать люди в поисках работы и нормальной жизни, так что 30-35 млн. - это вполне прогнозируемое количество в остатке...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44
Думаю перепись покажет, что страна состоит из "керманычей", силовиков, и пенсионеров.
Остальные вымерли или эвакуировались
Всё IMHO
Додано: Чет 19 кві, 2018 03:42
2 ярда, чтоб посчитать примерно 40 миллионов. Это 50 грн на 1 человека.
Дайте эти 50 грн за анкету живыми деньгами и люди сами придут в тот же приват или в любой другой госбанк и заполнят все что надо.
И уже через месяц все будет можно легко посчитать.
Только вот выборы впереди - мертвые души ой как нужны, вот потому то и 2020.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:44
Re: Населення України знову перепишуть
Подозреваю, при таком подходе у нас и 60 млн насчитают, воскреснет много долгожителей и объявятся миллионы людей с одинаковыми ФИО
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