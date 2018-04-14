Населення України знову перепишуть

Зачем считать? Населения больше точно не становится.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:46
Re: 24 млн.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:02
Если правильно помню, то по итогам переписи 2001 года расхождение между данными укрстата и данными переписи составляло минус 0,6 млн человек.
С учетом событий последних четырех лет, массовым бегством украинцев из страны, и отсутствием переписи в течении 17 лет, думаю что ожидаемое расхождение может быть около 2-3 млн человек.
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