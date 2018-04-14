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Населення України
знову перепишуть

Населення України знову перепишуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:46

Re: 24 млн.

  locustsucol написав:специалисты занимаются нагнетанием чернухи. Потмому что за это хорошо платит

Зачем считать? Населения больше точно не становится.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:57

надо подсчитать результаты реформ ...
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:02

  locustsucol написав:
  Cler написав:некоторые специалисты оценивают население Украины по продажам хлеба и некоторый других продуктов в 28-33 млн. человек...

Некоторые специалисты занимаются нагнетанием чернухи. Потмому что за это хорошо платит агрессор.


Если правильно помню, то по итогам переписи 2001 года расхождение между данными укрстата и данными переписи составляло минус 0,6 млн человек.
С учетом событий последних четырех лет, массовым бегством украинцев из страны, и отсутствием переписи в течении 17 лет, думаю что ожидаемое расхождение может быть около 2-3 млн человек.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:25

Точных цифр не увидим. Или не поверим. Меня устроит инфо. по колич. паспортов граждан Украины выданных на дату / колич. инд. кодов из налоговой. Дешево и сердито. :mrgreen: Если будет инфо. от погранцов по пересечению границы - предел мечтаний (открыжить на дату). :mrgreen: Для дотошных - колич. учеников в школах/техникумах/ВУЗах и детей в садиках.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:59

Перепись - штука сложная. Например в Прибалтике можно переписываться из-за границы.
Поэтому тамошние демографы до сих пор тешатся иллюзиями, что в Эстонии живет 1,25 млн, Латвии - 1,8, Литве - 2,8 (в реале еще меньше), а результаты советской переписи 89 (1,56/2,65/3,7 млн. соответственно) объясняют очень просто - тогда не было свободы передвижения.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:23

  Вкладчик1234 написав:Думаю перепись покажет, что страна состоит из "керманычей", силовиков, и пенсионеров.
Остальные вымерли или эвакуировались


Статью следовало назвать " ОСТАВШЕЕСЯ население снова перепишут".
rjkz
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  #<12
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