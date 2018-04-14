Населення України знову перепишуть

Зачем считать? Населения больше точно не становится.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:46
Re: 24 млн.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:02
Если правильно помню, то по итогам переписи 2001 года расхождение между данными укрстата и данными переписи составляло минус 0,6 млн человек.
С учетом событий последних четырех лет, массовым бегством украинцев из страны, и отсутствием переписи в течении 17 лет, думаю что ожидаемое расхождение может быть около 2-3 млн человек.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:25
Точных цифр не увидим. Или не поверим. Меня устроит инфо. по колич. паспортов граждан Украины выданных на дату / колич. инд. кодов из налоговой. Дешево и сердито. Если будет инфо. от погранцов по пересечению границы - предел мечтаний (открыжить на дату). Для дотошных - колич. учеников в школах/техникумах/ВУЗах и детей в садиках.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:59
Перепись - штука сложная. Например в Прибалтике можно переписываться из-за границы.
Поэтому тамошние демографы до сих пор тешатся иллюзиями, что в Эстонии живет 1,25 млн, Латвии - 1,8, Литве - 2,8 (в реале еще меньше), а результаты советской переписи 89 (1,56/2,65/3,7 млн. соответственно) объясняют очень просто - тогда не было свободы передвижения.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:23
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