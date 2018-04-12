Кабінет міністрів України визначив квоту імміграції для іноземців та осіб без громадянства в країну в 4,388 тис. осіб на 2018 рік.
Дивися повний текст Кабмін встановив квоту імміграції в Україну в 4,4 тис. осіб на 2018 рік.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:35
Кабмін встановив квоту імміграції в Україну в 4,4 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив квоту імміграції в Україну в 4,4 тис. осіб на 2018 рік.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:36
"в текущем году по квоте может иммигрировать в Украину один высококвалифицированный специалист или работник, острая потребность в которых ощутима для экономики страны"/C/
Чувствуется, что стране высоко квалифицированные специалисты не очень нужны)))
Кто же этот один будет? Вот загадка.
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