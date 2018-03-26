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Трамп заявив, що членство в
СОТ і ТТП не вигідне для США

Трамп заявив, що членство в СОТ і ТТП не вигідне для США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:07

Трамп заявив, що членство в СОТ і ТТП не вигідне для США

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського лідера.

Дивися повний текст Трамп заявив, що членство в СОТ і ТТП не вигідне для США.
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