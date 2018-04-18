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В Україні можуть скасувати
жовтий сигнал світлофора

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Дивися повний текст В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07

Чергова дурня.А все тому,що ні хто не займається професійно питаннями безпеки руху.ФАХІВЦІВ НЕ МАЄ.Все куплено і поділено по політичним квотам,тому понабирали тупих "кумів","заточених" тільки на хабар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:19

И как быть если красный загорается когда уже выехал на перекресток или за метр до перекрестка? Тогда нужно менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят не один лимон гривен.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:50

  RomanTik написав:И как быть если красный загорается когда уже выехал на перекресток или за метр до перекрестка? Тогда нужно менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят не один лимон гривен.

Очень просто, как и сейчас - мигает перед красным зеленый. Желтый нужно убирать, потому как он только называется желтым, а по своей законной сути и запретной - это красный, и на желтый ездить всегда было запрещено правилами. Для баранов действительно нужно убрать желтый, потмоу что любят очень оправдывать свои действия тем, что мол это не красный.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:22

неверно истолковано. Жёлтый предупреждает и это правильно. Нужно отменить жёлтый ДЕЖУРНЫЙ сигнал светофора.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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