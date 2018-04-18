Про це на своїй сторінці Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07
В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора.
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07
Чергова дурня.А все тому,що ні хто не займається професійно питаннями безпеки руху.ФАХІВЦІВ НЕ МАЄ.Все куплено і поділено по політичним квотам,тому понабирали тупих "кумів","заточених" тільки на хабар.
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:19
И как быть если красный загорается когда уже выехал на перекресток или за метр до перекрестка? Тогда нужно менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят не один лимон гривен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:50
Очень просто, как и сейчас - мигает перед красным зеленый. Желтый нужно убирать, потому как он только называется желтым, а по своей законной сути и запретной - это красный, и на желтый ездить всегда было запрещено правилами. Для баранов действительно нужно убрать желтый, потмоу что любят очень оправдывать свои действия тем, что мол это не красный.
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:22
неверно истолковано. Жёлтый предупреждает и это правильно. Нужно отменить жёлтый ДЕЖУРНЫЙ сигнал светофора.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00
и как водитель должен понять сколько уже мигает сигнал чтобы определить - тормозить или продолжать движение (и чем мигающий сигнал отличается от желтого - и тот и другой предупреждают что скоро включится красный)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:16
Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
Вместо того чтобы настроить светофоры на паузу в 1-2 секунды, когда во всех направлениях горит красный свет, начинается бурная деятельность, придумывания каких-то законов с последующим распилом бабла. Типа от того что уберут желтый, все сразу станут законопослушными?! Просто будут на красный ездить, как и сейчас. Как же это всё осточертело!
Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.
Додано: Чет 19 кві, 2018 03:22
Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:03
В общем все как всегда, вместо соблюдений правил пдд имеем бурное обсуждение В общем не зря говорят "дурень думкою богатie" - национальная черта. Все больше убеждаюсь, что граждане достойны своих правителей. Интересно, а Омелян с Гройсманом хоть знают для чего желтый, я бы их проверил на вменяемость и знание правил.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 19 кві, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:07
Re: в Україні можуть
"Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора."
А до аварии накануне в Кривом Роге почему не давал такого поручения?
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