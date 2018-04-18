В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Додано: Сер 18 кві, 2018 23:16

Вместо того чтобы настроить светофоры на паузу в 1-2 секунды, когда во всех направлениях горит красный свет, начинается бурная деятельность, придумывания каких-то законов с последующим распилом бабла. Типа от того что уберут желтый, все сразу станут законопослушными?! Просто будут на красный ездить, как и сейчас. Как же это всё осточертело!

Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.