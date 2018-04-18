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В Україні можуть скасувати
жовтий сигнал світлофора

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Дивися повний текст В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:07

Чергова дурня.А все тому,що ні хто не займається професійно питаннями безпеки руху.ФАХІВЦІВ НЕ МАЄ.Все куплено і поділено по політичним квотам,тому понабирали тупих "кумів","заточених" тільки на хабар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:19

И как быть если красный загорается когда уже выехал на перекресток или за метр до перекрестка? Тогда нужно менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят не один лимон гривен.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:50

  RomanTik написав:И как быть если красный загорается когда уже выехал на перекресток или за метр до перекрестка? Тогда нужно менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят не один лимон гривен.

Очень просто, как и сейчас - мигает перед красным зеленый. Желтый нужно убирать, потому как он только называется желтым, а по своей законной сути и запретной - это красный, и на желтый ездить всегда было запрещено правилами. Для баранов действительно нужно убрать желтый, потмоу что любят очень оправдывать свои действия тем, что мол это не красный.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:22

неверно истолковано. Жёлтый предупреждает и это правильно. Нужно отменить жёлтый ДЕЖУРНЫЙ сигнал светофора.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00

  locustsucol написав: Очень просто, как и сейчас - мигает перед красным зеленый. Желтый нужно убирать, потому как он только называется желтым, а по своей законной сути и запретной - это красный, и на желтый ездить всегда было запрещено правилами. Для баранов действительно нужно убрать желтый, потмоу что любят очень оправдывать свои действия тем, что мол это не красный.

и как водитель должен понять сколько уже мигает сигнал чтобы определить - тормозить или продолжать движение (и чем мигающий сигнал отличается от желтого - и тот и другой предупреждают что скоро включится красный)?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:16

Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Вместо того чтобы настроить светофоры на паузу в 1-2 секунды, когда во всех направлениях горит красный свет, начинается бурная деятельность, придумывания каких-то законов с последующим распилом бабла. Типа от того что уберут желтый, все сразу станут законопослушными?! Просто будут на красный ездить, как и сейчас. Как же это всё осточертело!
Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.
Доктор Хлус
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 03:22

Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

  Доктор Хлус написав:Вместо того чтобы настроить светофоры на паузу в 1-2 секунды, когда во всех направлениях горит красный свет,

100%/
Только так нечего попилить.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:03

В общем все как всегда, вместо соблюдений правил пдд имеем бурное обсуждение :) В общем не зря говорят "дурень думкою богатie" - национальная черта. Все больше убеждаюсь, что граждане достойны своих правителей. Интересно, а Омелян с Гройсманом хоть знают для чего желтый, я бы их проверил на вменяемость и знание правил.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 19 кві, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:07

Re: в Україні можуть

"Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора."
А до аварии накануне в Кривом Роге почему не давал такого поручения?
sal
 
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