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В Україні можуть скасувати
жовтий сигнал світлофора

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:10

Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Согласен с sena_2008atp- "проблема" не в светофорах, а в поголовной коррупции и кумовстве, благодаря которым на руководящих должностях не осталось специалистов.
Эта т.н. "проблема" высосана из пальца и на Западе давно решена: светофоры програмируются так, что исключается одновременное загорание желтого в разных направлениях. Алгоритм по направлениям: красный- зеленый, красный- желтый, желтый- красный, зеленый-красный.
Желтый необходим как "буферный" промежуточный.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:11

Re: жовтий

  RomanTik написав:менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят

В Киеве сфетофоров с таймерами практически нет. в отличие от РФ
sal
 
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