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В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:10
Согласен с sena_2008atp- "проблема" не в светофорах, а в поголовной коррупции и кумовстве, благодаря которым на руководящих должностях не осталось специалистов.
Эта т.н. "проблема" высосана из пальца и на Западе давно решена: светофоры програмируются так, что исключается одновременное загорание желтого в разных направлениях. Алгоритм по направлениям: красный- зеленый, красный- желтый, желтый- красный, зеленый-красный.
Желтый необходим как "буферный" промежуточный.
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Cris
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:11
RomanTik написав:
менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят
В Киеве сфетофоров с таймерами практически нет. в отличие от РФ
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sal
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