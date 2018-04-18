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В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:10
Согласен с sena_2008atp- "проблема" не в светофорах, а в поголовной коррупции и кумовстве, благодаря которым на руководящих должностях не осталось специалистов.
Эта т.н. "проблема" высосана из пальца и на Западе давно решена: светофоры програмируются так, что исключается одновременное загорание желтого в разных направлениях. Алгоритм по направлениям: красный- зеленый, красный- желтый, желтый- красный, зеленый-красный.
Желтый необходим как "буферный" промежуточный.
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Cris
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:11
RomanTik написав:
менять все светофоры на такие в которых отображается время до смены сигнала, а под это дело освоят
В Киеве сфетофоров с таймерами практически нет. в отличие от РФ
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sal
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:23
погуглил ПДД:
"8.7.3.Сигналы светофора имеют такие значения:
г:желтый — запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
8.11.Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 настоящих Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения."
все предельно ясно- трогаться на желтый нельзя, а заканчивать проезд перекрестка можно. Глупостями товарищи занимаются...
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holodlar
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24
sal написав:
В Киеве сфетофоров с таймерами практически нет
Таймер дает удобство, но проблему не решает. Вопрос не в желтом цвете, а в тотальной привычке граждан нарушать правила (и попросту их не знание), отсутствие контроля со стороны государства (привет Авакову), отвратительное состояние дорог, разметок, мест установок светофоров и их настроек и т.д. и т.п. Но именно в нашей стране виноват "желтый" сигнал
"Поздравляю вас, ребят, преступление раскрыто" (Александр Родионович Бородач)
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Igorten
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:38
locustsucol
Очень просто, как и сейчас - мигает перед красным зеленый. Желтый нужно убирать, потому как он только называется желтым, а по своей законной сути и запретной - это красный, и на желтый ездить всегда было запрещено правилами. Для баранов действительно нужно убрать желтый, потмоу что любят очень оправдывать свои действия тем, что мол это не красный.
Отличный совет для родственников погибших в ДТП в Харькове, да и для будущих.
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Molchyn
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:40
Доктор Хлус
Вместо того чтобы настроить светофоры на паузу в 1-2 секунды, когда во всех направлениях горит красный свет
Правильное техническое решение.
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Molchyn
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:03
Стало быть, если кто-то устроит дтп, проехав на красный свет, то красный тоже отменят?
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Amid
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:34
swan forever написав:
неверно истолковано. Жёлтый предупреждает и это правильно. Нужно отменить жёлтый ДЕЖУРНЫЙ сигнал светофора.
при таком сигнале светофора действуют знаки. если у вас "уступи дорогу", логично будет притормозить.
на жёлтый и раньше ехать нельзя было.
после отмены на мигающий красный ехать будут?
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Pegasmaster
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:09
Pegasmaster написав:
при таком сигнале светофора действуют знаки. если у вас "уступи дорогу", логично будет притормозить.
на жёлтый и раньше ехать нельзя было
Гройсмен не знает мигающего желтого. В Киеве его нет.
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sal
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