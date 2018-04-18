Боже, спаси страну от ее правителей и граждан
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:54
Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:55
Это будет 33% - ная экономия лампочек и светодиодов. Но мы её на своём кармане не почувствуем - все деньги пойдут на авторское вознаграждение разработчикам алгоритма работы красно-зелёного светофора.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03
Re: вна Україні
реклама
|