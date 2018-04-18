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В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:54
p_a_l написав:
Можно просто запретить на желтый
Боже, спаси страну от ее правителей и граждан
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Igorten
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:55
Это будет 33% - ная экономия лампочек и светодиодов. Но мы её на своём кармане не почувствуем - все деньги пойдут на авторское вознаграждение разработчикам алгоритма работы красно-зелёного светофора.
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warlamp
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