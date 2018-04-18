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В Україні можуть скасувати
жовтий сигнал світлофора

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:54

Re: В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

  p_a_l написав:Можно просто запретить на желтый


Боже, спаси страну от ее правителей и граждан :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:55

Это будет 33% - ная экономия лампочек и светодиодов. Но мы её на своём кармане не почувствуем - все деньги пойдут на авторское вознаграждение разработчикам алгоритма работы красно-зелёного светофора.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03

Re: вна Україні

  p_a_l написав:запретить на желтый, это и будет

А сейчас как?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:11

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Востаннє редагувалось deusfromchaos в Чет 19 кві, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:12

Нужен жoпнo-блакитный сигнал. По нему все должны скакать.
deusfromchaos
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