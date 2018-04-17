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В Україні введуть
чотири нові свята

В Україні введуть чотири нові свята
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15

В Україні введуть чотири нові свята

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Дивися повний текст В Україні введуть чотири нові свята.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15

"Дно Государственной фискальной службы, Дно пограничника, Дно профессиональных союзов и Дно работника Государственной уголовно-исполнительной службы."- не хватает еще дня святого пострыбанца и дня доллара по 8
Reddick
 
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