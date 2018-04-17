RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні введуть
чотири нові свята

В Україні введуть чотири нові свята
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15

В Україні введуть чотири нові свята

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Дивися повний текст В Україні введуть чотири нові свята.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81480
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15

"Дно Государственной фискальной службы, Дно пограничника, Дно профессиональных союзов и Дно работника Государственной уголовно-исполнительной службы."- не хватает еще дня святого пострыбанца и дня доллара по 8
Reddick
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:36

А толку с этих "праздников", если они все рабочие и не красные в календаре??? Все профессиональные праздники у нас всегда рабочие, смысла в них ровно НОЛЬ.
Я понимаю, что госструктурам нужно дерибанить бюджет, а под праздники всегда начальство себе и премии может выписать и еще что-то, но простому народу от этого ни холодно, ни жарко.
Watcher
 
Повідомлень: 1898
З нами з: 31.05.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:24

Да ладно "смысла ноль". А лишний повод бухнуть после (или во время) работы сотрудникам соответствующих структур ?
Nickoss1
 
Повідомлень: 53
З нами з: 10.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, rotator, SMOKE і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
R2 » Сер 18 кві, 2018 13:18
7 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 19:56
Ой+
В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора
R2 » Сер 18 кві, 2018 18:07
3 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 19:50
locustsucol
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
R2 » Сер 18 кві, 2018 14:13
4 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 19:45
locustsucol
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55711)
18.04.2018 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.