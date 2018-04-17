Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
Дивися повний текст В Україні введуть чотири нові свята.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15
В Україні введуть чотири нові свята
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть чотири нові свята.
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:15
"Дно Государственной фискальной службы, Дно пограничника, Дно профессиональных союзов и Дно работника Государственной уголовно-исполнительной службы."- не хватает еще дня святого пострыбанца и дня доллара по 8
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:36
А толку с этих "праздников", если они все рабочие и не красные в календаре??? Все профессиональные праздники у нас всегда рабочие, смысла в них ровно НОЛЬ.
Я понимаю, что госструктурам нужно дерибанить бюджет, а под праздники всегда начальство себе и премии может выписать и еще что-то, но простому народу от этого ни холодно, ни жарко.
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:24
Да ладно "смысла ноль". А лишний повод бухнуть после (или во время) работы сотрудникам соответствующих структур ?
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