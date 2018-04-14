Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Сер 18 кві, 2018 19:41

Ну вообще то есть подозрение, что экономической безопасности Украины после Революции уже ни чего не угрожает. И уж меньше всего хоть 5, хоть 8, хоть сколько там работников выедет...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.