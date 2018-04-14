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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:29

Відтік працездатного населення з України досяг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник міністра соціальної політики.

Дивися повний текст Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:29

Так в чем проблема? Работодатель не может европейские з/п официально платить, а работник не хочет африканскую з/п получать... База налогообложения сжимается быстрее шагреневой кожи? Позовем индусов-арабов (условно)! И они ехать не хотят? Ну так думайте власть предержащие: как в стране нормальную бизнес-среду, сначала создать, а потом бережно холить и лелеять. А то ваши метания налоговые и платежные как-то ни чему хорошему не способствуют!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:41

Ну вообще то есть подозрение, что экономической безопасности Украины после Революции уже ни чего не угрожает. И уж меньше всего хоть 5, хоть 8, хоть сколько там работников выедет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:44

Чем больше выедет, тем быстрее наше правительство выполнит поставленную заказчиками задачу - очистить Украину от украинцев. Им сказали, что 10 млн. должно остаться - вот они упорно над этим работают.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:53

Ая яй. Дурноробів не вистачає!!! С)))
w1961
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:54

Иногда таким министрам нужно бы понять, что популизм всегда вредит. И когда уезжает 1 работодатель, то безработица наступит у намного больше кол-ва нанятых работников, и вот они тоже о выезде задумаются.
В результате нужно не лозунгами о минималке соревноваться, а проводить гос. политику по улучшению привлекательности страны для работодателей.
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