Про це заявила заступник міністра соціальної політики.
Дивися повний текст Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня - Мінсоцполітики.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:29
Відтік працездатного населення з України досяг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня - Мінсоцполітики.
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:29
Так в чем проблема? Работодатель не может европейские з/п официально платить, а работник не хочет африканскую з/п получать... База налогообложения сжимается быстрее шагреневой кожи? Позовем индусов-арабов (условно)! И они ехать не хотят? Ну так думайте власть предержащие: как в стране нормальную бизнес-среду, сначала создать, а потом бережно холить и лелеять. А то ваши метания налоговые и платежные как-то ни чему хорошему не способствуют!!!
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:54
Иногда таким министрам нужно бы понять, что популизм всегда вредит. И когда уезжает 1 работодатель, то безработица наступит у намного больше кол-ва нанятых работников, и вот они тоже о выезде задумаются.
В результате нужно не лозунгами о минималке соревноваться, а проводить гос. политику по улучшению привлекательности страны для работодателей.
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:20
Думали у Гудка, что дармовой рабочей силы "на наш век хватит", а эвон оно как повернулось. Враждебный Запад имеет наглость предлагать кроме миски супа еще и крышу над головой, безопасность и справедливое законодательство.
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:23
Не вірно ви мислите.
Заробітчани по-любому вигідні владі.
Тут заробітчанин працює в кращому разі на мінімалці, відповідно платить мінімальні податки. Внески в ПФ взагалі можна не рахувати - адже потім тому робітнику треба пенсію платити.
Якщо ж заробітчанин поїде на заробітки, то він мінімум привезе 500$ в місяць. Нехай 300$ потратить він чи його сім"я. ПДВ з 300$ - 1600 грн. Дальше - він обміняє 500$ на гривні. Це також величезні доходи держави. Дальше - він зменшує навантаження на ринок праці і збільшує конкуренцію(і плату як наслідок). І інші плюшки(наприклад його дружина може не працювати і також зменшує навантаження на ринок праці).
Заробітчани також зменшують соціальне напруження в державі.
Так що з заробітчан більше плюсів ніж мінусів для влади. І кроки держави це яскраво показують - всі бачили як тішились безвізом.
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31
А если он в какой-то день не вернется сам и еще семью заберет?
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:11
Не если, а так оно и происходит. В моём случае и судя по знакомым, да и по логике, но не отвлекайте его от увлекательных подсчётов.
Вообще я удивляюсь тупости оценок сколько переводов делают в страну заробитчане. Ну сколько средний в вакууме переводит? $200-$800 в месяц в течение нескольких лет пока всех своих не перетянет? При этом этот товарищ создаёт тысячи и десятки тысяч прибавочной стоимости за рубежом до пенсии - десятки лет.
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:20
А вы уверены что властьдержащим это надо? Нормальную бизнес-среду и работающее государство?
У властьдержащих все капиталы в панамских оффшорах, отдыхают они на мальдивах да сейшелах.
Вся их задача урвать да оторвать от страны кусок полакомее да и выдоить его досуха поскорее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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