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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:40

  andrijk777 написав:
  Radon написав:Так в чем проблема? Работодатель не может европейские з/п официально платить, а работник не хочет африканскую з/п получать... База налогообложения сжимается быстрее шагреневой кожи? Позовем индусов-арабов (условно)! И они ехать не хотят? Ну так думайте власть предержащие: как в стране нормальную бизнес-среду, сначала создать, а потом бережно холить и лелеять. А то ваши метания налоговые и платежные как-то ни чему хорошему не способствуют!!!

Не вірно ви мислите.
Заробітчани по-любому вигідні владі.
Тут заробітчанин працює в кращому разі на мінімалці, відповідно платить мінімальні податки. Внески в ПФ взагалі можна не рахувати - адже потім тому робітнику треба пенсію платити.
Якщо ж заробітчанин поїде на заробітки, то він мінімум привезе 500$ в місяць. Нехай 300$ потратить він чи його сім"я. ПДВ з 300$ - 1600 грн. Дальше - він обміняє 500$ на гривні. Це також величезні доходи держави. Дальше - він зменшує навантаження на ринок праці і збільшує конкуренцію(і плату як наслідок). І інші плюшки(наприклад його дружина може не працювати і також зменшує навантаження на ринок праці).
Заробітчани також зменшують соціальне напруження в державі.
Так що з заробітчан більше плюсів ніж мінусів для влади. І кроки держави це яскраво показують - всі бачили як тішились безвізом.

Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:42

  Dear_Sir написав:
  Gastarbaiter написав:А если он в какой-то день не вернется сам и еще семью заберет?


Не если, а так оно и происходит. В моём случае и судя по знакомым, да и по логике, но не отвлекайте его от увлекательных подсчётов. :mrgreen:

Вообще я удивляюсь тупости оценок сколько переводов делают в страну заробитчане. Ну сколько средний в вакууме переводит? $200-$800 в месяц в течение нескольких лет пока всех своих не перетянет? При этом этот товарищ создаёт тысячи и десятки тысяч прибавочной стоимости за рубежом до пенсии - десятки лет.

А по моїм спостереженням подавляюча більшість якраз вертається назад. Особливо після введення безвізу люди почали їздити на заробітки сезонно.
І ще - ті що їдуть назовсім в основному успішні люди і їдуть на хороші зарплати, а не клубніку збирати. Так ось таких людей майже нереально втримати тут, в Україні. Ніяке підняття мінімалки чи середньої зарплати таких людей не стримає. Я взагалі не знаю що реально може втримати таких людей тут. Я маю на увазі якісь швидкі кроки(рік-два-три). Звичайно що покращення рівня життя буде поступово стримувати міграцію, але це розтягнеться мінімум на десятиліття(Польща, як приклад).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:46

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает.
Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан?
То есть, родившийся в Украине, выросший, получивший образование (какое-никакое) и медицинское сопровождение (какое есть, то есть нет) человек, сваливает в условную Польшу, чтобы там создавать материальные ценности, платить налоги и тратить заработанные деньги.
Для особо одаренных упрощу задачу.
Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру. И отдала его в бесплатное пользование условной Польше. Польша на этом заводе производит продукцию, продает по всему миру (в тч Украине), а Украине за это хрен на блюде. Украина здорово потратилась, но ни хрена с этого не имеет.
Мало того, Украина имеет пенсов и чиновников, которых надо содержать за счет тех, кто валит из страны. А свалившие с этим явно не согласны. И дарят барыгам при власти большой гриб. Подберезовик...Нет...Подосиновик...Нет...О! Вспомнил! Отсосиновик.
:mrgreen: :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:49

В итоге из "работников" останутся одни "вовки", "коболевы", гройсмэны" и "рошенки"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:50

  yanyura написав:Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?

Як це не дивно звучить, але це так!
Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад.
Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз.
Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п.
І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки!
Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
andrijk777
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