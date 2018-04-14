Відтік працездатного населення з України досяг...

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Radon написав:Так в чем проблема? Работодатель не может европейские з/п официально платить, а работник не хочет африканскую з/п получать... База налогообложения сжимается быстрее шагреневой кожи? Позовем индусов-арабов (условно)! И они ехать не хотят? Ну так думайте власть предержащие: как в стране нормальную бизнес-среду, сначала создать, а потом бережно холить и лелеять. А то ваши метания налоговые и платежные как-то ни чему хорошему не способствуют!!!
Не вірно ви мислите. Заробітчани по-любому вигідні владі. Тут заробітчанин працює в кращому разі на мінімалці, відповідно платить мінімальні податки. Внески в ПФ взагалі можна не рахувати - адже потім тому робітнику треба пенсію платити. Якщо ж заробітчанин поїде на заробітки, то він мінімум привезе 500$ в місяць. Нехай 300$ потратить він чи його сім"я. ПДВ з 300$ - 1600 грн. Дальше - він обміняє 500$ на гривні. Це також величезні доходи держави. Дальше - він зменшує навантаження на ринок праці і збільшує конкуренцію(і плату як наслідок). І інші плюшки(наприклад його дружина може не працювати і також зменшує навантаження на ринок праці). Заробітчани також зменшують соціальне напруження в державі. Так що з заробітчан більше плюсів ніж мінусів для влади. І кроки держави це яскраво показують - всі бачили як тішились безвізом.
Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
Gastarbaiter написав:А если он в какой-то день не вернется сам и еще семью заберет?
Не если, а так оно и происходит. В моём случае и судя по знакомым, да и по логике, но не отвлекайте его от увлекательных подсчётов.
Вообще я удивляюсь тупости оценок сколько переводов делают в страну заробитчане. Ну сколько средний в вакууме переводит? $200-$800 в месяц в течение нескольких лет пока всех своих не перетянет? При этом этот товарищ создаёт тысячи и десятки тысяч прибавочной стоимости за рубежом до пенсии - десятки лет.
А по моїм спостереженням подавляюча більшість якраз вертається назад. Особливо після введення безвізу люди почали їздити на заробітки сезонно. І ще - ті що їдуть назовсім в основному успішні люди і їдуть на хороші зарплати, а не клубніку збирати. Так ось таких людей майже нереально втримати тут, в Україні. Ніяке підняття мінімалки чи середньої зарплати таких людей не стримає. Я взагалі не знаю що реально може втримати таких людей тут. Я маю на увазі якісь швидкі кроки(рік-два-три). Звичайно що покращення рівня життя буде поступово стримувати міграцію, але це розтягнеться мінімум на десятиліття(Польща, як приклад).
Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает. Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан? То есть, родившийся в Украине, выросший, получивший образование (какое-никакое) и медицинское сопровождение (какое есть, то есть нет) человек, сваливает в условную Польшу, чтобы там создавать материальные ценности, платить налоги и тратить заработанные деньги. Для особо одаренных упрощу задачу. Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру. И отдала его в бесплатное пользование условной Польше. Польша на этом заводе производит продукцию, продает по всему миру (в тч Украине), а Украине за это хрен на блюде. Украина здорово потратилась, но ни хрена с этого не имеет. Мало того, Украина имеет пенсов и чиновников, которых надо содержать за счет тех, кто валит из страны. А свалившие с этим явно не согласны. И дарят барыгам при власти большой гриб. Подберезовик...Нет...Подосиновик...Нет...О! Вспомнил! Отсосиновик.
yanyura написав:Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.