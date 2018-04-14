Відтік працездатного населення з України досяг...

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Radon написав:Так в чем проблема? Работодатель не может европейские з/п официально платить, а работник не хочет африканскую з/п получать... База налогообложения сжимается быстрее шагреневой кожи? Позовем индусов-арабов (условно)! И они ехать не хотят? Ну так думайте власть предержащие: как в стране нормальную бизнес-среду, сначала создать, а потом бережно холить и лелеять. А то ваши метания налоговые и платежные как-то ни чему хорошему не способствуют!!!
Не вірно ви мислите. Заробітчани по-любому вигідні владі. Тут заробітчанин працює в кращому разі на мінімалці, відповідно платить мінімальні податки. Внески в ПФ взагалі можна не рахувати - адже потім тому робітнику треба пенсію платити. Якщо ж заробітчанин поїде на заробітки, то він мінімум привезе 500$ в місяць. Нехай 300$ потратить він чи його сім"я. ПДВ з 300$ - 1600 грн. Дальше - він обміняє 500$ на гривні. Це також величезні доходи держави. Дальше - він зменшує навантаження на ринок праці і збільшує конкуренцію(і плату як наслідок). І інші плюшки(наприклад його дружина може не працювати і також зменшує навантаження на ринок праці). Заробітчани також зменшують соціальне напруження в державі. Так що з заробітчан більше плюсів ніж мінусів для влади. І кроки держави це яскраво показують - всі бачили як тішились безвізом.
Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
Gastarbaiter написав:А если он в какой-то день не вернется сам и еще семью заберет?
Не если, а так оно и происходит. В моём случае и судя по знакомым, да и по логике, но не отвлекайте его от увлекательных подсчётов.
Вообще я удивляюсь тупости оценок сколько переводов делают в страну заробитчане. Ну сколько средний в вакууме переводит? $200-$800 в месяц в течение нескольких лет пока всех своих не перетянет? При этом этот товарищ создаёт тысячи и десятки тысяч прибавочной стоимости за рубежом до пенсии - десятки лет.
А по моїм спостереженням подавляюча більшість якраз вертається назад. Особливо після введення безвізу люди почали їздити на заробітки сезонно. І ще - ті що їдуть назовсім в основному успішні люди і їдуть на хороші зарплати, а не клубніку збирати. Так ось таких людей майже нереально втримати тут, в Україні. Ніяке підняття мінімалки чи середньої зарплати таких людей не стримає. Я взагалі не знаю що реально може втримати таких людей тут. Я маю на увазі якісь швидкі кроки(рік-два-три). Звичайно що покращення рівня життя буде поступово стримувати міграцію, але це розтягнеться мінімум на десятиліття(Польща, як приклад).
Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает. Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан? То есть, родившийся в Украине, выросший, получивший образование (какое-никакое) и медицинское сопровождение (какое есть, то есть нет) человек, сваливает в условную Польшу, чтобы там создавать материальные ценности, платить налоги и тратить заработанные деньги. Для особо одаренных упрощу задачу. Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру. И отдала его в бесплатное пользование условной Польше. Польша на этом заводе производит продукцию, продает по всему миру (в тч Украине), а Украине за это хрен на блюде. Украина здорово потратилась, но ни хрена с этого не имеет. Мало того, Украина имеет пенсов и чиновников, которых надо содержать за счет тех, кто валит из страны. А свалившие с этим явно не согласны. И дарят барыгам при власти большой гриб. Подберезовик...Нет...Подосиновик...Нет...О! Вспомнил! Отсосиновик.
yanyura написав:Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
yanyura написав:Т.е., если верить вам, настоящий рай в Украине наступит тогда, когда всё её трудоспособное население уедет на заработки в другие страны, а Украина будет существовать исключительно на пересылаемые ими деньги оставшимся здесь родственникам?
Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
Это называется ГЕНОЦИД. Вы агитируете за вымирание 97,5% населения Украины. Вы - агенткремля, однозначно. Такое даже пуйлу не приснилось.
rjkz написав:Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает. Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан?
Як можна радуватись перемогою в Великій Вітчизняній війні? 40 мільйонів людей загинуло, купа болі і страждань, знищені міста і села, але ні, всі радіють.
Не знаю. Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации. Самое ...не комичное...не знаю какое слово подобрать...тов.Сталин, считал, не смотря на свою кровожадность, что СССР ПРОИГРАЛ Отечественную войну (как минимум, война не была сыграна по готовящемуся им сценарию), потеряв такое количество населения. Есть мнение, что именно поэтому он отказался принимать Парад Победы в 45-м, поручив это идиоту Жукову, как одному из главных виновников гибели такого чудовищного числа людей. Я согласен, что СССР ВОВ проиграл. Результатом потери такой огромной части населения стал развал империи 40 лет спустя.
andrijk777 написав:Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
Пардон, конечно, но ни земля, ни природные ресурсы сами себя не обрабатывают и не добывают. Возможно, конечно, что к тому времени 99% работ будут выполнять роботы, но то такэ. Но на самом деле, может, не так все и плохо. Работяги потихоньку разочаровуются в Польше, а в другие страны им не так просто поехать.