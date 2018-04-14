Відтік працездатного населення з України досяг...

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andrijk777 написав:Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
Это называется ГЕНОЦИД. Вы агитируете за вымирание 97,5% населения Украины. Вы - агенткремля, однозначно. Такое даже пуйлу не приснилось.
Чукча не читатель, чукча писатель. Хоча можливо з розуміння української мови проблеми, хз.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 18 кві, 2018 23:57, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:І ще - ті що їдуть назовсім в основному успішні люди і їдуть на хороші зарплати, а не клубніку збирати. Так ось таких людей майже нереально втримати тут, в Україні. Ніяке підняття мінімалки чи середньої зарплати таких людей не стримає. Я взагалі не знаю що реально може втримати таких людей тут. Я маю на увазі якісь швидкі кроки(рік-два-три). Звичайно що покращення рівня життя буде поступово стримувати міграцію, але це розтягнеться мінімум на десятиліття(Польща, як приклад).
Для этих людей дело не только и не столько в зарплате или доходе на момент. Это и работа гос. органов, и культура вождения, и уровень преступности, и возможность планировать свой Cash flow на длительное время вперед.
andrijk777 написав:Як це не дивно звучить, але це так! Уявіть собі що тут залишилось 1 мільйон населення. 40 мільйонів померли, наприклад. Як буде жити цей мільйон?? Краще чи гірше ніж зараз. Та безумовно життя значно покращиться. Ми станемо серйозними експортерами газу! І інших природних ресурсів. Будемо здавати землю в оренду тим самим індусам/арабам чи просто європейським компаніям. І т.д. і т.п. І гроші заробітчан в цьому випадку нам зовсім не потрібні будуть. До нас будуть їхати на заробітки! Тільки не сприймайте мої слова буквально - що я цього бажаю. Просто мислю логічно.
Пардон, конечно, но ни земля, ни природные ресурсы сами себя не обрабатывают и не добывают. Возможно, конечно, что к тому времени 99% работ будут выполнять роботы, но то такэ. Но на самом деле, может, не так все и плохо. Работяги потихоньку разочаровуются в Польше, а в другие страны им не так просто поехать.
1 мільйона населення достатньо для видобутку газу, лісу, бурштину і всього іншого що у нас є. А землю можна здавати в оренду іноземним компаніям на 100-200 років, наприклад. Якщо ці компанії отримують прибутки в інших країнах, то на нашому чорноземі вони отримають ще більші прибутки. А для сучасного с/г багато людей не потрібно 1 мільйона населення хватить з головою.
rjkz написав:Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает. Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан?
Як можна радуватись перемогою в Великій Вітчизняній війні? 40 мільйонів людей загинуло, купа болі і страждань, знищені міста і села, але ні, всі радіють.
Не знаю. Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации. Самое ...не комичное...не знаю какое слово подобрать...тов.Сталин, считал, не смотря на свою кровожадность, что СССР ПРОИГРАЛ Отечественную войну (как минимум, война не была сыграна по готовящемуся им сценарию), потеряв такое количество населения. Есть мнение, что именно поэтому он отказался принимать Парад Победы в 45-м, поручив это идиоту Жукову, как одному из главных виновников гибели такого чудовищного числа людей. Я согласен, что СССР ВОВ проиграл. Результатом потери такой огромной части населения стал развал империи 40 лет спустя.
Ваша думка мене мало цікавить. А відповіді на своє питання я не почув. А по факту більшість з 250 мільйонів населення(СССР) радувались цій події 45 років. І більшість з 130 мільйонів(Росія) радуються вже 70 років. По вашій "класифікації" усі вони тупі. Ок. Спорити не буду. І по Сталіну. Сталіну було плювати на смерть людей, навіть мільйонів! Сталін програв війну Гітлеру стратегічно! Підтвердження - його реакція у перші дні війни. Не такою він уявляв цю війну. Не уявляв він німецькі танки під Москвою і Ленінградом, а уявляв Т-34 під Берліном в 41р. В душі він був "людиною честі" ("солдат на генералів не міняють" ), тому він і не приймав парад.
Украина: было 42 млн. Жители временно оккупированных территорий -6 млн, Работающие за границей (официально -5 млн.,а неофициально -8 млн.). Итого осталось около 30 млн. А в 1989г. при "проклятом совке" было 52 млн. А теперь возьмем как бы оппонента - РФ. 1990г. - 147,6 млн. 2018г. - 146,9 млн. Разницу ощущаем или нет? Мне почему-то кажется, что многие ничего так и не поймут!