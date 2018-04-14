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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 00:11

  rjkz написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает.
Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан?

Як можна радуватись перемогою в Великій Вітчизняній війні?
40 мільйонів людей загинуло, купа болі і страждань, знищені міста і села, але ні, всі радіють. :mrgreen: :mrgreen:


Не знаю.
Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации.
Самое ...не комичное...не знаю какое слово подобрать...тов.Сталин, считал, не смотря на свою кровожадность, что СССР ПРОИГРАЛ Отечественную войну (как минимум, война не была сыграна по готовящемуся им сценарию), потеряв такое количество населения. Есть мнение, что именно поэтому он отказался принимать Парад Победы в 45-м, поручив это идиоту Жукову, как одному из главных виновников гибели такого чудовищного числа людей.
Я согласен, что СССР ВОВ проиграл. Результатом потери такой огромной части населения стал развал империи 40 лет спустя.

Ваша думка мене мало цікавить. А відповіді на своє питання я не почув.
А по факту більшість з 250 мільйонів населення(СССР) радувались цій події 45 років. І більшість з 130 мільйонів(Росія) радуються вже 70 років.
По вашій "класифікації" усі вони тупі. Ок. Спорити не буду.
І по Сталіну. Сталіну було плювати на смерть людей, навіть мільйонів!
Сталін програв війну Гітлеру стратегічно! Підтвердження - його реакція у перші дні війни. Не такою він уявляв цю війну. Не уявляв він німецькі танки під Москвою і Ленінградом, а уявляв Т-34 під Берліном в 41р. В душі він був "людиною честі" ("солдат на генералів не міняють" :) ), тому він і не приймав парад.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:31

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  R2 написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня - Мінсоцполітики.

В Минсоцполитике, похоже, сидят агенты Кремля. Нагнетают сволочи..
А вот президент, например, никакой проблемы не видит!
А уж кто-кто, но президент то все знает про "свой народ".
https://news.finance.ua/ua/news/-/424081/tse-normalnyj-protses-poroshenko-ne-bachyt-problem-u-trudovij-migratsiyi-z-ukrayiny
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:06

Re: відтік

  rjkz написав:Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации.

Радуются со слезами на глазах окончанию войны.
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"Эксперты признают" - "ВОНА ПРАЦЮЄ"
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Какой там критический уровень, Порошенко сказал все нормально, так должно быть, естественный процесс :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:36

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

Ну так вы сами виноваты - когда я искала работу очень тяжело было. В основном одни аферисты ака Тяньши или требование у студента опыта работы так куда ему деваться - родителей на пенсии сосать или утю-тю за границу рискуя здоровьем и жизнью а здесь голодная смерть и позор семье?!!!. Потом.. вот в прошлом году уже начали появляться нормальные вакансии где говорили что можно устроиться правда за минималку я даже удивилась - у нас то? без знакомства? ничего себе.
Правда в этом году уже говорят что снова с работой хуже стало. Что на стройку площади одной что-то такое идут за 150 грн в день люди!!
Сами виноваты.
Пор хорошей жизни на такое не уедешь все бросать надо... только если бы был карьерный рост туда, приглашения тогда с удовольствием. А так по необходимости.
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