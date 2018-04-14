Відтік працездатного населення з України досяг...

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rjkz написав:Тупость власти ( и некоторых форумчан) поражает. Как можно радоваться переводам бабла из-за бугра и оттоку граждан?
Як можна радуватись перемогою в Великій Вітчизняній війні? 40 мільйонів людей загинуло, купа болі і страждань, знищені міста і села, але ні, всі радіють.
Не знаю. Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации. Самое ...не комичное...не знаю какое слово подобрать...тов.Сталин, считал, не смотря на свою кровожадность, что СССР ПРОИГРАЛ Отечественную войну (как минимум, война не была сыграна по готовящемуся им сценарию), потеряв такое количество населения. Есть мнение, что именно поэтому он отказался принимать Парад Победы в 45-м, поручив это идиоту Жукову, как одному из главных виновников гибели такого чудовищного числа людей. Я согласен, что СССР ВОВ проиграл. Результатом потери такой огромной части населения стал развал империи 40 лет спустя.
Ваша думка мене мало цікавить. А відповіді на своє питання я не почув. А по факту більшість з 250 мільйонів населення(СССР) радувались цій події 45 років. І більшість з 130 мільйонів(Росія) радуються вже 70 років. По вашій "класифікації" усі вони тупі. Ок. Спорити не буду. І по Сталіну. Сталіну було плювати на смерть людей, навіть мільйонів! Сталін програв війну Гітлеру стратегічно! Підтвердження - його реакція у перші дні війни. Не такою він уявляв цю війну. Не уявляв він німецькі танки під Москвою і Ленінградом, а уявляв Т-34 під Берліном в 41р. В душі він був "людиною честі" ("солдат на генералів не міняють" ), тому він і не приймав парад.
Ну так вы сами виноваты - когда я искала работу очень тяжело было. В основном одни аферисты ака Тяньши или требование у студента опыта работы так куда ему деваться - родителей на пенсии сосать или утю-тю за границу рискуя здоровьем и жизнью а здесь голодная смерть и позор семье?!!!. Потом.. вот в прошлом году уже начали появляться нормальные вакансии где говорили что можно устроиться правда за минималку я даже удивилась - у нас то? без знакомства? ничего себе. Правда в этом году уже говорят что снова с работой хуже стало. Что на стройку площади одной что-то такое идут за 150 грн в день люди!! Сами виноваты. Пор хорошей жизни на такое не уедешь все бросать надо... только если бы был карьерный рост туда, приглашения тогда с удовольствием. А так по необходимости.
Juna написав:Правда в этом году уже говорят что снова с работой хуже стало. Что на стройку площади одной что-то такое идут за 150 грн в день люди!
Это в каком селе? Кто-то и за бутылку водки будет работать. В прошлом году отдыхал летом в Турции в Sarigerme в Hilton, там даже указатели направлений на турецком, английском и украинском! Сейчас в Египте в шарме в отеле Albatros, так тут большинство туристов вообще на украинском разговаривает.Почти все остальные на русском, большинство из которых тоже украинцы Знакомые, которые рабочими работают, меньше 10 000 грн в месяц не получают. Клерки офисные около 7000 грн в месяц. А большинство знакомых считает 26 000 грн в месяц - ооооочень скромной зарплатой, за которую работать точно не стали бы(сфера it)
кабмін повинен не констатувати що вже виїхали, а прогнозувати ситуацію і запобігати їй. Головна задача уряду створювати умови для розвитку бізнесу, і мірилом якості цієї роботи може бути кількість створених нових робочих місць. Мені гройсман запам'ятався перевозкою кавунів на баржі... :(. Так що нових 2 роб. місця на один похід баржі... за одну каденцію гройсмана...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь
safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь
А ви бл експерт по шмоткам і по якості підтирання? Це ж з якої ви дири вилізли що самі такі розумні та працьовиті та так не любите українців? І що ви там робите? підтираєте, чи щось інше?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)