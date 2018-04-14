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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:19

  safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь

Мне предложения по работе приходили по несколько штук за месяц. Но тут один нюанс: учитывая безудержный рост цен, зарплата должна регулярно пересматриваться. А вот с этим у большинства наших компаний как-то не сложилось. Работают по модели "мы посмотрим в конце года" или "не больше 5% в год". А когда кто-то из "старичков", получающих еще з/п на уровне "2013 год + 20%", не выдерживает и уходит - на его место ищут свежего человека и уже на рыночную ставку. И, зачастую, единственный вариант - это скакать из одной компании в другую каждый год.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:23

Чего вы так возбудились ? Уезд людей должен волновать только дармоедов. Всем остальным вообще пофигу. Уехали люди - если есть работа ок, зарплата вырастет. Нет работы , тогда пофигу уезжают или нет - надо собирать чемоданы и валить.
зы.. хотя бывает все свалили. не с кем выпить :mrgreen:
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