Відтік працездатного населення з України досяг...

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safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь
Мне предложения по работе приходили по несколько штук за месяц. Но тут один нюанс: учитывая безудержный рост цен, зарплата должна регулярно пересматриваться. А вот с этим у большинства наших компаний как-то не сложилось. Работают по модели "мы посмотрим в конце года" или "не больше 5% в год". А когда кто-то из "старичков", получающих еще з/п на уровне "2013 год + 20%", не выдерживает и уходит - на его место ищут свежего человека и уже на рыночную ставку. И, зачастую, единственный вариант - это скакать из одной компании в другую каждый год.
Чего вы так возбудились ? Уезд людей должен волновать только дармоедов. Всем остальным вообще пофигу. Уехали люди - если есть работа ок, зарплата вырастет. Нет работы , тогда пофигу уезжают или нет - надо собирать чемоданы и валить. зы.. хотя бывает все свалили. не с кем выпить
Gastarbaiter написав:Мне предложения по работе приходили по несколько штук за месяц. Но тут один нюанс: учитывая безудержный рост цен, зарплата должна регулярно пересматриваться. А вот с этим у большинства наших компаний как-то не сложилось. Работают по модели "мы посмотрим в конце года" или "не больше 5% в год". А когда кто-то из "старичков", получающих еще з/п на уровне "2013 год + 20%", не выдерживает и уходит - на его место ищут свежего человека и уже на рыночную ставку. И, зачастую, единственный вариант - это скакать из одной компании в другую каждый год.
Ну не каждый год, но в целом действительно, чтобы поддерживать актуальный уровень ЗП - нужно "не засиживаться", и это нормально
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andrijk777 написав:Як можна радуватись перемогою в Великій Вітчизняній війні? 40 мільйонів людей загинуло, купа болі і страждань, знищені міста і села, але ні, всі радіють.
Не знаю. Для меня 9 Мая - это очень печальный день. Мои родственники погибли/получили тяжелые ранения/были в эвакуации. Самое ...не комичное...не знаю какое слово подобрать...тов.Сталин, считал, не смотря на свою кровожадность, что СССР ПРОИГРАЛ Отечественную войну (как минимум, война не была сыграна по готовящемуся им сценарию), потеряв такое количество населения. Есть мнение, что именно поэтому он отказался принимать Парад Победы в 45-м, поручив это идиоту Жукову, как одному из главных виновников гибели такого чудовищного числа людей. Я согласен, что СССР ВОВ проиграл. Результатом потери такой огромной части населения стал развал империи 40 лет спустя.
Ваша думка мене мало цікавить. А відповіді на своє питання я не почув. А по факту більшість з 250 мільйонів населення(СССР) радувались цій події 45 років. І більшість з 130 мільйонів(Росія) радуються вже 70 років. По вашій "класифікації" усі вони тупі. Ок. Спорити не буду. І по Сталіну. Сталіну було плювати на смерть людей, навіть мільйонів! Сталін програв війну Гітлеру стратегічно! Підтвердження - його реакція у перші дні війни. Не такою він уявляв цю війну. Не уявляв він німецькі танки під Москвою і Ленінградом, а уявляв Т-34 під Берліном в 41р. В душі він був "людиною честі" ("солдат на генералів не міняють" ), тому він і не приймав парад.
Что там творится в стране-заправке, которая мнит себя сверхдержавой - мне абсолютно по барабану. Я о тупости наших правителей, которые теряют одну из главных составляющих государства - население. С вашим тезисом о достаточности 1 млн - это к пороху. В США 350 млн только официального населения, в Японии больше 100 млн, в Китае больше 1,5 млрд. В Молдове номинально 4 млн (фактически не больше 2-х), в Грузии около 2,5, в Беларуси около 3-х. И где США, ЯПОНИЯ и Китай и где Молдова, Грузия и Беларусь? Польша показывает уверенную динамику экономики и привлекает трудовых мигрантов, Канада стимулирует квалифицированных и образованных к переезду в Канаду. И только Украина "идет другим путем"(с). Украине население мешает. С таким подходом, государство обречено.
Это в каком селе? Кто-то и за бутылку водки будет работать. В прошлом году отдыхал летом в Турции в Sarigerme в Hilton, там даже указатели направлений на турецком, английском и украинском! Сейчас в Египте в шарме в отеле Albatros, так тут большинство туристов вообще на украинском разговаривает.Почти все остальные на русском, большинство из которых тоже украинцы Знакомые, которые рабочими работают, меньше 10 000 грн в месяц не получают. Клерки офисные около 7000 грн в месяц. А большинство знакомых считает 26 000 грн в месяц - ооооочень скромной зарплатой, за которую работать точно не стали бы(сфера it)
Сказочник. Вы соотношение паспортов (русские,украинцы,белоруры ) на экскурсиях видели? А я видел, когда из Черногории в Хорватию на экскурсию с русскоязычным гидом поехали. К слову, ни разу не видел надписей на украинском , а на русском -- полно.
safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь
Ну вот, из последних знакомств. Семья, 3 чел, родителям около 40 лет, ребенку 7-8, 2 квартиры в Киеве в очень неплохих локациях (правда не новострои), свежая японская машина, оба работают в ай-ти, но в разных отраслях. Хорошо зарабатывают, раза 3-4 в год отдыхают не в Украине, ребенок учится в частной школе (несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду. Как? Укладывается в ваш шаблон?
Faceless написав:Ну не каждый год, но в целом действительно, чтобы поддерживать актуальный уровень ЗП - нужно "не засиживаться", и это нормально
А можно просто свалить в страну с инфляцией 1-2% в год, где, даже если пересмотра з/п не произошло, то не ощущаешь.
Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же
не обязательно. это имеет смысл в начале карьеры, после достижения определенного уровня доходов, переход с места на место смысла не имеет, в то время, как на текущем месте работы идет небольшой, но рост. при инфляции в 1-2% это вполне не напряжно. в Украине все немного по-другому.