Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Чет 19 кві, 2018 11:19

safonovstanislav написав: Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь

Мне предложения по работе приходили по несколько штук за месяц. Но тут один нюанс: учитывая безудержный рост цен, зарплата должна регулярно пересматриваться. А вот с этим у большинства наших компаний как-то не сложилось. Работают по модели "мы посмотрим в конце года" или "не больше 5% в год". А когда кто-то из "старичков", получающих еще з/п на уровне "2013 год + 20%", не выдерживает и уходит - на его место ищут свежего человека и уже на рыночную ставку. И, зачастую, единственный вариант - это скакать из одной компании в другую каждый год.