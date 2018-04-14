Відтік працездатного населення з України досяг...

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Faceless написав:Ну не каждый год, но в целом действительно, чтобы поддерживать актуальный уровень ЗП - нужно "не засиживаться", и это нормально
А можно просто свалить в страну с инфляцией 1-2% в год, где, даже если пересмотра з/п не произошло, то не ощущаешь.
Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же
В США распространена практика, когда через 2 года на работе предлагают либо должность получше, либо зарплату повыше. Иногда и то, и другое одновременно. Иначе человек теряет мотивацию и уходит к конкурентам.
Сейчас на Украине трудоспособное население массово теряет мотивацию и сваливает, а власть пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, рабы разбегаются, нехорошо, но ведь деньги присылают и многие вернутся на ридни села? Так лучшие не вернутся. Кому нужна такая пенсия при такой коммуналке и медицине?
safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь
А ви бл експерт по шмоткам і по якості підтирання? Це ж з якої ви дири вилізли що самі такі розумні та працьовиті та так не любите українців? І що ви там робите? підтираєте, чи щось інше?
Я не считаю Днепр дырой. Как я могу не любить себя? Какую то ахинею написали вы
Gastarbaiter написав:Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же
В США распространена практика, когда через 2 года на работе предлагают либо должность получше, либо зарплату повыше. Иногда и то, и другое одновременно. Иначе человек теряет мотивацию и уходит к конкурентам.
Сейчас на Украине трудоспособное население массово теряет мотивацию и сваливает, а власть пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, рабы разбегаются, нехорошо, но ведь деньги присылают и многие вернутся на ридни села? Так лучшие не вернутся. Кому нужна такая пенсия при такой коммуналке и медицине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.