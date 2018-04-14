RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Ну не каждый год, но в целом действительно, чтобы поддерживать актуальный уровень ЗП - нужно "не засиживаться", и это нормально

А можно просто свалить в страну с инфляцией 1-2% в год, где, даже если пересмотра з/п не произошло, то не ощущаешь.

Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же

В США распространена практика, когда через 2 года на работе предлагают либо должность получше, либо зарплату повыше. Иногда и то, и другое одновременно. Иначе человек теряет мотивацию и уходит к конкурентам.

Сейчас на Украине трудоспособное население массово теряет мотивацию и сваливает, а власть пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, рабы разбегаются, нехорошо, но ведь деньги присылают и многие вернутся на ридни села? Так лучшие не вернутся. Кому нужна такая пенсия при такой коммуналке и медицине?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:43

  Karp написав:
  safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь

А ви бл експерт по шмоткам і по якості підтирання? Це ж з якої ви дири вилізли що самі такі розумні та працьовиті та так не любите українців? І що ви там робите? підтираєте, чи щось інше?

Я не считаю Днепр дырой. Как я могу не любить себя? Какую то ахинею написали вы
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 10.05.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же

В США распространена практика, когда через 2 года на работе предлагают либо должность получше, либо зарплату повыше. Иногда и то, и другое одновременно. Иначе человек теряет мотивацию и уходит к конкурентам.

Сейчас на Украине трудоспособное население массово теряет мотивацию и сваливает, а власть пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, рабы разбегаются, нехорошо, но ведь деньги присылают и многие вернутся на ридни села? Так лучшие не вернутся. Кому нужна такая пенсия при такой коммуналке и медицине?

Новшества от покращувачей смотрите здесь: видео смотреть до конца. http://hvylya.net/news/exclusive/andrey ... tchan.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5447
З нами з: 20.09.12
Подякував: 570 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:11

  Faceless написав:Даже в странах с инфляцией 1-2% в год, если хочешь регулярного роста доходов адекватно росту опыта и квалификации, придется делать так же

"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" - вот точно про Украину.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 53
З нами з: 26.02.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45

  safonovstanislav написав:
  Karp написав:
  safonovstanislav написав:Кстати, насчёт заробитчан, много знакомых разъехались. Но, это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют. Двое, например, старым дедам поехали задницы подтирать, одна в Италию, одна в Германию. Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь

А ви бл експерт по шмоткам і по якості підтирання? Це ж з якої ви дири вилізли що самі такі розумні та працьовиті та так не любите українців? І що ви там робите? підтираєте, чи щось інше?

Я не считаю Днепр дырой. Как я могу не любить себя? Какую то ахинею написали вы

"...это те, кто реально не могли найти работу в Украине, т. к. ничего не умеют."
це ви про кого? чи ця ахінєя випадково в пост попала? :mrgreen:
На заробітки їдуть різні люди, а не тільки тупі ледачі ваші знайомі. Зараз у Польщі нове рішення приймають про признання вищої освіти лікарів з України, без підтвердження кваліфікації. Так що ахінєю про своїх друзів та знайомих ви написали... До речі, а знайомі ваші в курсі що вони усі тупі ледарі? :lol:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 22.03.10
Подякував: 427 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:19

Juna
Извините, но у вы похоже не дружите с грамматикой. Отсюда и проблемы с трудоустройством. :oops:
yugene
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22

Re: відтік

  safonovstanislav написав:Первая присылает деньги, а дети дом строят в Украине к её возврату. Вторая возвращается периодически, тоже ремонт в квартире сделала, шмота накупила. Навсегда никто не планирует уезжать. В этом нет смысла. Выгоднее работать там, а жить здесь

Это и есть жизнь здесь? или она еще впереди..
sal
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 25.03.16
Подякував: 313 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

Про що мова ? Наші роботодавці-бізнесмени різної величини якось не дуже адекватно реагують на цю проблему . Як на мене - вони просто надзвичайно жадібні і не вміють працювати по західним моделям отримання прибутку - коли 10-15 % чистими це цілком непогано . І фонд заробітної плати в рази вищий в % порівняно з нами ... Ну а варіант - коли зменшення населення їм тільки на руку - відкидати не можна - величезна плоша землі розораної прогодує невелику кількість латифундистів ... Якщо вже до такого дійде .
Puente
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:24

Re: досяг

  ssnet написав:вообще пофигу. Уехали люди - если есть работа ок, зарплата вырастет. Нет работы , тогда пофигу уезжают или нет - надо собирать чемоданы и валить.
зы.. хотя бывает все свалили

А кто границу охранять будет? столько земли не надо
sal
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 25.03.16
Подякував: 313 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:26

  sal написав:
  ssnet написав:вообще пофигу. Уехали люди - если есть работа ок, зарплата вырастет. Нет работы , тогда пофигу уезжают или нет - надо собирать чемоданы и валить.
зы.. хотя бывает все свалили

А кто границу охранять будет? столько земли не надо

Когда все свалят, границу охранять будут ЧОПы латифундистов :)
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Населення України знову перепишуть 1, 2
R2 » Сер 18 кві, 2018 16:08
15 727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 12:23
rjkz
Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших... 1, 2, 3
R2 » Вів 17 кві, 2018 14:14
23 1175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 00:07
phantom_systems
Якість газу по регіонах України (інфографіка)
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
7 410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 14:54
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55755)
19.04.2018 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.