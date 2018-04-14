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Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:27
rjkz написав:
только Украина "идет другим путем"(с). Украине население мешает. С таким подходом, государство обречено.
Этот подход известен с 2004 г. С тех пор ничего не поменялось. Народ все не тот. достается
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30
rjkz написав:
(несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду.
Как? Укладывается в ваш шаблон?
Зажрались.
Есть примеры переезда из Киёва в Англию, покупки там дома. Жизни 15 лет. И.. переезда на Камчатку.
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