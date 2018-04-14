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Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:27
rjkz написав:
только Украина "идет другим путем"(с). Украине население мешает. С таким подходом, государство обречено.
Этот подход известен с 2004 г. С тех пор ничего не поменялось. Народ все не тот. достается
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30
rjkz написав:
(несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду.
Как? Укладывается в ваш шаблон?
Зажрались.
Есть примеры переезда из Киёва в Англию, покупки там дома. Жизни 15 лет. И.. переезда на Камчатку.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:58
Puente написав:
Про що мова ? Наші роботодавці-бізнесмени різної величини якось не дуже адекватно реагують на цю проблему . Як на мене - вони просто надзвичайно жадібні і не вміють працювати по західним моделям отримання прибутку - коли 10-15 % чистими це цілком непогано . І фонд заробітної плати в рази вищий в % порівняно з нами ... Ну а варіант - коли зменшення населення їм тільки на руку - відкидати не можна - величезна плоша землі розораної прогодує невелику кількість латифундистів ... Якщо вже до такого дійде .
не все украинские бизнесмены честные )))
все дело в жадности, почему украинский бизнес не может масштабироваться на европейский рынок?
тут можно зарплату не платить! вовремя, тут можно издеваться над сотрудниками, тут можно увольнять людей без выходного пособия ....
как то раз, один киевский бизнесмен достаточно известный, в интервью, рассказал: они уборщице мед страховку дают, и смеется при этом
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06
sal написав: rjkz написав:
(несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду.
Как? Укладывается в ваш шаблон?
Зажрались.
Есть примеры переезда из Киёва в Англию, покупки там дома. Жизни 15 лет. И.. переезда на Камчатку.
можливо є приклади і переїзду на Землю Франца Йосипа, але це не типовий приклад. Так що не треба тут реклами трудового ринку Камчатки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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