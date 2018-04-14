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Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:27
rjkz написав:
только Украина "идет другим путем"(с). Украине население мешает. С таким подходом, государство обречено.
Этот подход известен с 2004 г. С тех пор ничего не поменялось. Народ все не тот. достается
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30
rjkz написав:
(несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду.
Как? Укладывается в ваш шаблон?
Зажрались.
Есть примеры переезда из Киёва в Англию, покупки там дома. Жизни 15 лет. И.. переезда на Камчатку.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:58
Puente написав:
Про що мова ? Наші роботодавці-бізнесмени різної величини якось не дуже адекватно реагують на цю проблему . Як на мене - вони просто надзвичайно жадібні і не вміють працювати по західним моделям отримання прибутку - коли 10-15 % чистими це цілком непогано . І фонд заробітної плати в рази вищий в % порівняно з нами ... Ну а варіант - коли зменшення населення їм тільки на руку - відкидати не можна - величезна плоша землі розораної прогодує невелику кількість латифундистів ... Якщо вже до такого дійде .
не все украинские бизнесмены честные )))
все дело в жадности, почему украинский бизнес не может масштабироваться на европейский рынок?
тут можно зарплату не платить! вовремя, тут можно издеваться над сотрудниками, тут можно увольнять людей без выходного пособия ....
как то раз, один киевский бизнесмен достаточно известный, в интервью, рассказал: они уборщице мед страховку дают, и смеется при этом
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06
sal написав: rjkz написав:
(несколько кгрн в месяц). Планируют в ближайшее время уехать в Канаду.
Как? Укладывается в ваш шаблон?
Зажрались.
Есть примеры переезда из Киёва в Англию, покупки там дома. Жизни 15 лет. И.. переезда на Камчатку.
можливо є приклади і переїзду на Землю Франца Йосипа, але це не типовий приклад. Так що не треба тут реклами трудового ринку Камчатки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:20
4e4ensxe
Одне питання,у Вас э власний бізнес?
Бо якось Ви здалеку зашли......15 відсотків кажете? ну-ну!
Ну,за справедливость!
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AlexMotel
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:28
AlexMotel
есть и очень даже успешный
и у меня нет наемного труда, есть только подряд
я про 15% не говорил,
но если говорить о соотношении прибыли к ФОТ то тут приблизительно такие показатели
Малая торговля 50% себестоимость + накладные затраты, 20% ФОТ, 25-30% - прибыль
малое производство 30% себестоимость 30% ФОТ, 40% прибыль
в консалтинге/услугах разного рода еще веселее
вы никогда не задумывались почему у нас нет среднего класса?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:28
phantom_systems написав:
В США распространена практика, когда через 2 года на работе предлагают либо должность получше, либо зарплату повыше. Иногда и то, и другое одновременно. Иначе человек теряет мотивацию и уходит к конкурентам.
Сейчас на Украине трудоспособное население массово теряет мотивацию и сваливает, а власть пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, рабы разбегаются, нехорошо, но ведь деньги присылают и многие вернутся на ридни села? Так лучшие не вернутся. Кому нужна такая пенсия при такой коммуналке и медицине?
Нет такой практики. Я не знаю кто вам эту ересь сказал. Должность получше, либо зарплату повыше - нужно грызть гранит зубами и работать. Я проходил должность получше, либо зарплату повыше в США не раз и никогда за простое сидение на попе в течение 700 дней ничего не полагалось.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:41
Касательно того что народ богатеет: если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол) С соответствующеим уровнем цен. Поэтому нытье про тотально зубожиння уже неактуально.
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vetalok
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:14
А в это время в Канаде :
Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.
Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:19
vetalok написав:
если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)
Лучше повысить на 100%.
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