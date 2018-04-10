Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:46
Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав.
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:46
Вот бы где ЗАЛК (Запорожский алюминиевый комбинат) мог бы показать себя. Но, нет.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
реклама
|