RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через санкції проти "РусАлу"
алюміній рекордно подорожчав

Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:46

Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81480
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:46

Вот бы где ЗАЛК (Запорожский алюминиевый комбинат) мог бы показать себя. Но, нет.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 22.10.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 10 кві, 2018 10:06
42 4433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:37
Sommer
Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн...
R2 » Вів 17 кві, 2018 06:58
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 10:02
Jack Reacher
У Нідерландах через скарги жителів закрили розумну...
R2 » Пон 16 кві, 2018 03:26
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 03:26
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55711)
18.04.2018 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.