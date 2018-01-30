При цьому у банку відзначають, що ринки США закладають у ціни найкращий з можливих результатів.
Дивися повний текст Світ наближається до завершення фінансового буму – Morgan Stanley.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:09
Світ наближається до завершення фінансового буму –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світ наближається до завершення фінансового буму – Morgan Stanley.
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:09
Никакого бума и не было. Если печатные станки прямым выкупом раздули акции, а манипуляторы нарисовали псевдостатистику с включением в ВВП даже аренды не сдающихся в аренду домов, то это еще ничего не значит. Да и новый кризис может прийти на этот раз с другой стороны - не с фондового рынка, а, например, от бакса при таких антирекордных за много лет значениях торгового и бюджетного дефицитов в США как в последние 2 месяца и при рекордном взлете гос. долга.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|