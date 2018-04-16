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Український стартап розробив інноваційні колеса для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Стартап Stealtho запустив краудфандингову кампанію свого першого продукту, незвичайних коліс для офісних стільців під назвою Caster Wheels.
Дивися повний текст Український стартап розробив інноваційні колеса для офісних стільців
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Додано: Сер 18 кві, 2018 22:53
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