RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український стартап розробив
інноваційні колеса для...

Український стартап розробив інноваційні колеса для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:52

Український стартап розробив інноваційні колеса для...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап Stealtho запустив краудфандингову кампанію свого першого продукту, незвичайних коліс для офісних стільців під назвою Caster Wheels.

Дивися повний текст Український стартап розробив інноваційні колеса для офісних стільців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:53

Современному миру не нужны вечные вещи...
civ
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:31

А они и не будут вечные.
Полиуретан стирается на кафельной плитке(со швами) гдето за год.
Кабеля пеердавливют даже мягкие колеса(которые через полгода менять).
arheops
 
Повідомлень: 585
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
R2 » Сер 18 кві, 2018 08:47
3 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 16:47
Sommer
Український бізнес спрогнозував курс гривні
R2 » Пон 16 кві, 2018 17:50
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 17:50
germ
Кожен п'ятий український олігарх торік збіднів
R2 » Пон 16 кві, 2018 07:36
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 07:36
skat 1000
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9855)
19.04.2018 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.