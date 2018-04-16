Стартап Stealtho запустив краудфандингову кампанію свого першого продукту, незвичайних коліс для офісних стільців під назвою Caster Wheels.
Дивися повний текст Український стартап розробив інноваційні колеса для офісних стільців.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 22:52
Український стартап розробив інноваційні колеса для...
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Дивися повний текст Український стартап розробив інноваційні колеса для офісних стільців.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:31
А они и не будут вечные.
Полиуретан стирается на кафельной плитке(со швами) гдето за год.
Кабеля пеердавливют даже мягкие колеса(которые через полгода менять).
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