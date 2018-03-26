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"Київтеплоенерго" отримає не
лише персонал "Київенерго",...

"Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго",...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:17

"Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго",...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив журналістам глава "Київенерго" Олександр Фоменко.

Дивися повний текст "Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго", а й борги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:17

Че то не понял, они что там с левого кармана в правый Киев перекладывают ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:33

  civ написав:Че то не понял, они что там с левого кармана в правый Киев перекладывают ?

У ахметова забрали
locustsucol
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