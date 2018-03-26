Про це повідомив журналістам глава "Київенерго" Олександр Фоменко.
Дивися повний текст "Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго", а й борги.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 23:17
"Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго",...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Київтеплоенерго" отримає не лише персонал "Київенерго", а й борги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:17
Че то не понял, они что там с левого кармана в правый Киев перекладывают ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:33
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