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Російські санкції проти США
вдарять по самих росіянах —...

Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:30

Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах — Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:30

Российские санкции против США ударят по простым россиянам.

Те, кто у власти, по-прежнему будут получать запретные товары и услуги.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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