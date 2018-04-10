Про це пише Bloomberg.
Дивися повний текст Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах — Bloomberg.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 23:30
Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські санкції проти США вдарять по самих росіянах — Bloomberg.
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:30
Российские санкции против США ударят по простым россиянам.
Те, кто у власти, по-прежнему будут получать запретные товары и услуги.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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